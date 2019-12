Wenn Türkis-Grün scheitert, dann in dieser Woche

Dass FPÖ und SPÖ im Chaos versanken, hatte vor allem einen Nebeneffekt: So ungestört wie ÖVP und Grüne in der vergangenen Woche konnten zwei Parteien wohl noch nie an einer Koalition basteln. Jetzt steht Türkis-Grün an einer Weggabelung. Intern soll sich in dieser Woche entscheiden, ob das Projekt scheitert.