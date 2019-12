So sind Kinder auf dem Fahrrad sicher

Österreicher radeln gerne

Vor allem immer öfter elektrisch: Jedes dritte neu verkaufte Rad ist ein E-Bike. Generell steigen immer mehr Österreicher in die Pedale: Im Vorjahr etwa hatte der Gesamt-Fahrradmarkt in Österreich ein Volumen von rund 457.000 Rädern - seit knapp zehn Jahren wurden am heimischen Markt nicht mehr so viele Fahrräder verkauft, sagt der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportausrüster Österreichs (VSSÖ). Besonderer Hit: Pedelecs, die sogenannten E-Bikes bzw. Elektro-Fahrräder, also Räder mit elektrischer Antriebsunterstützung. Seit 2012 gibt es laut VSSÖ eine „kontinuierliche Steigerung“ der Verkaufszahlen, 2018 wurden an die 150.000 E-Bikes verkauft. Somit ist mittlerweile „jedes dritte neu verkaufte Fahrrad ein E-Bike“.