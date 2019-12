Meinl-Reisinger: Rot und Blau „beklemmend“

In der einen oder anderen Sache „tut es weh beim Zuschauen“, sagte Meinl-Reisinger in der ORF-„Pressestunde“, ohne ins Detail zu gehen. Die Performance der SPÖ missfällt ihr offenbar schon länger, denn die NEOS-Chefin meinte, dass sie sich bereits in der Vergangenheit eine lautere und vor allem mehrstimmigere Stimme in der Opposition gewünscht hätte. Auch Politexperte Peter Filzmaier analysiert in der Sonntagsausgabe der „Krone“ die „blau-rote Abwärtsspirale“ der beiden Parteiverlierer.