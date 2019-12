Parteiverlierer: Die blau-rote Abwärtsspirale

6. Die Wählerabwanderung erfolgt in unterschiedliche Richtungen. Die Roten haben an die Grünen, die Blauen an die Türkis-Schwarzen verloren. Doch vom Bund bis in die Steiermark gab es eine Parallele: Anhänger beider Parteien gingen zu einem erheblichen Teil auch ins Nichtwählerlager. Diese Gruppe wäre mit einem ehrlichen Schuldbewusstsein am ehesten wieder gewinnbar. Doch ein solches ist Fehlanzeige, und die ÖVP lacht sich ins Fäustchen.