Mädchen (10) von Delfinen angegriffen und verletzt

Mädchen von Tieren unter Wasser gezogen

So sei Lexi unter anderem von den Tümmlern unter Wasser gezogen worden, musste minutenlang um ihr Leben bangen, schilderte ihre Mutter, die 40-jährige Laura-Jane Yeo, in Zeitungsinterviews den dramatischen Zwischenfall. Mit letzter Kraft konnte sich das Kind, das tiefe Bissspuren, Schnittwunden und Blutergüsse davontrug, letztlich an seinem Bodyboard festhalten - was erheblich zur erfolgreichen Rettung des Mädchens beitragen haben dürfte. „Es war schrecklich. Ich dachte, sie würde sterben“, erinnert sich Yeo.