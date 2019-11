KAC bezwingt bei Bullen Fluch, auch Caps jubeln

Der KAC fügte Salzburg die zweite Niederlage in den jüngsten achten Spielen zu. In der eigenen Halle waren die Bullen zuletzt in fünf Partien aber nur zweimal erfolgreich gewesen. Nach einem flotten, aber torlosen Startdrittel waren es Tore von Thomas Hundertpfund (25.) und Manuel Ganahl (37.), die die Gäste auf die Siegerstraße brachten. Der Anschlusstreffer von Chad Kolarik (53.) brachte zwar noch einmal Spannung, in der Schlussphase sorgte Hundertpfund mit seinem zweiten Treffer aber für die Entscheidung.