„Kein Urteil der Welt bringt mein Mädchen zurück“

„Höre Irenes Schreie jeden Tag“

Es war etwa gegen 21.30 Uhr: David läutete an Irenes Wohnhaustür in der Einöd-Siedlung in Zell am See. Irene machte ungefragt auf. Vor der Wohnungstür passierte es: Als Irene öffnete, drückte David ab. Viermal. Drei 9mm-Kugeln aus der umgebauten Schreckschusspistole trafen die junge Frau. David lief davon, während Irene in den Armen einer Nachbarin verblutete. Hilfeschreiend. „Ich höre Irenes Schreie jeden Tag“, hatte David bei seinem Geständnis erzählt. Und dass ihn sein einstiger Freund Christian drängte, zu töten.