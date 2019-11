Angeklagte fassten langjährige Haftstrafen aus

Ein Jahr nachdem die 20-jährige Verkäuferin Irene P. in Zell am See in Salzburg erschossen wurde, sind zwei Angeklagte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der 18-jährige Erstangeklagte wurde wegen Mordes zu zehn Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der 19-jährige Zweitangeklagte erhielt wegen Beitrag zum Mord zwölf Jahre Haft.