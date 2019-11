Waffen-Unfall in Linz: Soldat schießt Freund an

Vorfall geschah in der Freizeit

„Wir können den Vorfall bestätigen“, sagt Oberstleutnant Gerhard Oberreiter, Sprecher des Militärkommandos Oberösterreich. Allerdings legt er Wert darauf, dass der Vorfall in der Freizeit und mit einer privaten Pistole passiert sei. Oberreiter: „Gegen den mutmaßlichen Schützen ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden.“ Der Unteroffizier, der seit Jahren in der Lehrkaserne in Freistadt Dienst verrichtet, hat auch eine Waffenbesitzkarte.