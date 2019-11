Tiroler Mediziner fordert von Politik Zuckerlimit

Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung leidet wegen Übergewicht an einer nicht durch Alkoholmissbrauch ausgelösten Fettleber. Darum hat nun der Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin I in Innsbruck, Herbert Tilg, die Politik zum Handeln aufgefordert. Mit einem gesetzlichen Zuckerlimit in Nahrungsmitteln könne man den „epidemischen Ausmaßen von Fettleber-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes“ gegensteuern, so der Mediziner.