„Die FPÖ sollte sich von HC Strache ganz trennen!“

„Krone“:Von diesem Ausschluss war ja schon länger die Rede. Hinter dem langwierigen Zögern (in der Landesgruppe Wien), diesen Schritt tatsächlich umzusetzen, steckt ja auch die Furcht vor einer „Liste Strache“. Verstehen bzw. teilen Sie diese Sorge?

Haimbuchner: Die Entscheidung, sich von Herrn Strache zu trennen, kann nicht davon abhängen, ob er politisch wieder aktiv sein möchte. Sein Verhalten in den letzten Wochen und die Vorwürfe ihm gegenüber machen eine endgültige Trennung unausweichlich. Es darf in dieser Frage keinen Raum für taktische Überlegungen geben.