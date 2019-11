Können Sie noch ruhig schlafen, Herr Peschorn?

Diese Woche haben Sie auch die Entscheidung bekannt gegeben, in Hitlers Geburtshaus eine Polizeistation zu installieren. Warum finden Sie das eine gute Idee?

Weil wir den Auftrag hatten, dort etwas zu machen, das jegliche Möglichkeit eines Gedenkens an den Nationalsozialismus ausschließt. Es wird ja auch eine bauliche Umgestaltung geben, und bevor man in einen Architektenwettbewerb geht, muss man ein Ziel definieren. Ich habe dieses Ziel dann in der Diskussion mit meinen Mitarbeitern festgelegt, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass gerade die österreichische Polizei deutliche Zeichen gegen den Nationalsozialismus setzt. So wie ich die Polizei und die Sicherheitsbehörden in Österreich sehe, sollen das genau jene Einrichtungen sein, die die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit garantieren. Es macht aber auch Sinn, weil wir so effizient mit finanziellen Mitteln umgehen. Ich sehe es als Win-Win-Situation. Im Übrigen müssen wir bei der Polizei noch sehr viele Maßnahmen setzen. Wir brauchen ein neues Dienstrecht, In Wien größere Polizeiinspektionen, dafür eine neue Qualität, auch an den baulichen Zuständen …