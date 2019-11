Alt-Eigentümer übernimmt Secop in Fürstenfeld

Wie berichtet will die Firma Secop die Produktion aus der Steiermark abziehen und in die Slowakei beziehungsweise nach China auslagern. Der Schock für die etwa 380 Mitarbeiter (davon 300 in der Produktion) war dementsprechend groß. Vor allem auch deshalb, weil der japanische Großkonzern erst ein halbes Jahr davor den oststeirischen Kompressoren-Hersteller übernommen hatte.