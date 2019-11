Föhnorkan: Heftige Böen, im Westen bis zu 20 Grad

Bereits am Freitag und Samstag wird es in den Tälern der Nordalpen stürmisch. „Vor allem vom Brandnertal über den Großraum Innsbruck bis zu den Salzburger Tauerntälern muss man mit Böen von 80 bis 100 km/h rechnen“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Besondere Vorsicht ist allerdings auf den Bergen geboten, denn dort kündige sich „ein regelrechter Föhnorkan“ an. „Beispielsweise werden am Patscherkofel oder in den Kammlagen der Hohen Tauern Spitzenböen bis zu 150 km/h erwartet.“