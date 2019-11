Gehälter im Handel steigen im Schnitt um 2,35%

Nach mehr als 200 Betriebsversammlungen in der vergangenen Woche haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Donnerstagabend auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 413.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel geeinigt. Im Schnitt steigen die Gehälter per 1. Jänner 2020 um 2,35 Prozent.