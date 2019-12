Damit werden Ihre Vanillekipferl perfekt

Vanillekipferl haben eine alte Tradition. Erfunden wurden Sie tatsächlich in Wien: Nach der Türkenbeleagerung buk ein Wiener Bäcker zum Spott der Gegner Kekse, die an den Halbmond auf der türkischen Flagge erinnern sollten. Da Vanille damals unsagbar teuer war, verwendeten die Menschen Vanillin, welches aus natürlichem Vanillepulver gewonnen wurde. Heute wird in den meisten Rezepten fast ausschließlich Vanillezucker verwendet. Die restlichen Zutaten sind Mehl, Zucker, Butter und Mandeln. Wobei es auch hier wieder verschiedene Varianten gibt.