Mittels Handy-App: Lebensmittel nicht verschwenden

Das Prinzip des vor vier Jahren in Dänemark ins Leben gerufenen Startups ist einfach: Firmen wie Bäckereien, Restaurants oder Hotels können über eine Handy-App Essen, das zu gut ist, um es wegzuwerfen, melden - daher auch der Name „To Good To Go“. Konsumenten wiederum haben die Möglichkeit, die Lebensmittel via Handy zu einem speziellen, günstigen Preis zu erwerben. Und zu einer bestimmten Zeit abzuholen. Beispielsweise sobald das Frühstücksbuffet in einem Hotel zu Ende ist oder auch nach Geschäftsschluss.