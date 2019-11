Das große TV-Kräftemessen in der Steiermark

Es wird spannend! Nicht, wer die Wahl gewinnt. Die Frage ist nur, wie hoch: Der amtierende Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) liegt in allen Umfragen weit voran. Trotzdem kann man das Popcorn schon einmal herrichten. Geht sich Schwarz-Grün in der Steiermark aus? Wird Michael Schickhofer (SPÖ) am Ende gar nur Dritter? Wie sehr schadet Mario Kunasek (FPÖ) der Nazi-Liederbuch-Skandal? Und: Fliegt die KPÖ aus dem Landtag?