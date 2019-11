Türkis-grüner Trend auch in der Steiermark?

Schützenhöfer will Regierung noch vor Weihnachten

Was bedeutet das für den Koalitionspoker im Bund? Sollte die Steirer-ÖVP wie die Parteifreunde in Vorarlberg, Tirol und Salzburg eine Allianz mit der Ökopartei schmieden, wäre dies ein weiteres Argument für eine türkis-grüne Bundesregierung. Schützenhöfer will jedenfalls vor Weihnachten seine neue Regierung vorstellen - das wäre wohl mitten im Koalitionspoker auf Bundesebene.