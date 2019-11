Die große Umfrage zur steirischen Landtagswahl

Kunasek am unbeliebtesten, Swatek (fast) unbekannt

„Die FPÖ polarisiert immer - und da ist die Steiermark keine Ausnahme. Bei Mario Kunasek ist das sogar noch verschärft, da ihn mehr Leute unsympathisch als sympathisch finden“, sagt Eiselsberg. „Auffällig ist auch, dass Michael Schickhofer viel Antipathie entgegenschlägt. Wenn man so will, leidet er am klassischen Nummer-Zwei-Schicksal, während Hermann Schützenhöfer auch in dieser Kategorie wieder den Amtsbonus ausnutzen kann.“ An seinem Bekanntheitsgrad muss wohl Niko Swatek noch arbeiten - der NEOS-Spitzenkandidat ist 73 Prozent der Steirer unbekannt.