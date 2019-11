Anhängerunfall: Mutter und Pkw-Lenker angeklagt

Anklage wegen fahrlässiger Tötung

Auch gegen die Frau werde Anklage erhoben. Sie war am Abend des 4. August mit einem Elektro-Roller, der rechtlich als E-Bike gilt, samt Anhänger auf der Bundesstraße bei Hausleiten in Richtung Tulln unterwegs. „Sie wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt“, so der Staatsanwalt. „Die beiden Kinder im Anhänger trugen keinen Helm, auch Rücklichter waren am Anhänger nicht vorhanden. Überdies fehlte auch die eineinhalb Meter hohe biegsame Fahne. Dies alles machte das Gespann schwerer sichtbar“, erklärte Köhl.