Ausnahmezustand: Mure schob Häuser ineinander

Vorsichtige Entwarnung für Feld am See

Im Bezirk Spittal an der Drau gilt für mehrere Gemeinden Zivilschutzalarm. Bis zu 60 Häuser wurden evakuiert. Alle Schule im Bezirk bleiben am Montag geschlossen. Am Morgen wurde auch Zivilschutzalarm in der Gemeinde Feld am See im Bezirk Villach-Land ausgegeben. Eine Mure droht vom Mirnock abzugehen und könnte in der Folge die Ortschaft im Gegental treffen, so Bezirkhauptmann Bernd Riepan. In der Folge wurden Erkundungsflüge gestartet, um einen besseren Eindruck von der Lage zu bekommen, hieß es. Am späteren Vormittag konnte dann vorsichtige Entwarnung gegeben werden: Es dürfte in diesem Bereich zu keinen größeren Erdrutschen kommen.