Zahlreiche Erkundungsflüge in Osttirol geplant

Notarztversorgung in allen Tälern sichergestellt

Die Stromversorgung ist in Osttirol insgesamt stabil, auch in den Nachtstunden gab es keine zusätzlichen Störungen - derzeit sind es noch etwa 1900 Haushalte in 14 Gemeinden, die ohne Strom sind. „Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TINETZ nutzen die heutige Wetterverschnaufpause, um so viele Störungen wie möglich zu beseitigen. Insgesamt sind es 90 Personen, die im Bezirk im Einsatz stehen - weitere Kräfte wurden bereits angefordert“, sagt BH Reisner nach Rücksprache mit der TINETZ, dass es vor allem darum gehe, die zerstörte 110 kV-Leitung zwischen Amlach und Sillian wiederherzustellen und zu sichern. Auch betont die Bezirkshauptfrau, dass „sich die Vorbereitungen bewährt haben. Die medizinische Versorgung ist in allen Tälern sichergestellt. Medizinische Notfälle konnten somit rasch und professionell abgewickelt werden.“