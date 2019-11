250 Eingeschlossene müssen weiterhin warten

Pkw von 20 Meter breitem Schneebrett erfasst

Ähnliche Szenen ereigneten sich am Sonntag in Stams. Eine 29-jährige Deutsche war um kurz vor 9 Uhr mit seinem Wagen auf der Sellrainer Straße von Kühtai in Richtung Kematen talwärts unterwegs. Plötzlich wurde der Pkw von einem rund 20 Meter breitem Schneebrett an der linken Seite im vorderen Bereich getroffen. Das Fahrzeug wurde jedoch nur leicht mit Schnee bedeckt. Verletzt wurde die Lenkerin dabei nicht. Die Straßenmeisterei Zirl spertte die L13 um 9 Uhr ab dem Ortsteil Haggen.