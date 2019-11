Erdrutsche, Lawinen und Überschwemmungen

Die heftigen Niederschläge am Wochenende sorgten in weiten Teilen Kärntens für einen Ausnahmezustand. Nach zahlreichen Murenabgängen und Überflutungen stehen die Einsatzkräfte weiter im Dauereinsatz. Montagfrüh wurde auch in Feld am See Zivilschutzalarm ausgelöst - eine Mure war vom Mirnock abgegangen. In mehreren Gemeinden wurden bereits Evakuierungen durchgeführt. In Bad Kleinkirchheim wurde ein 80-Jähriger in seinem Haus von einer Mure erfasst und getötet.