Gemeinde Stadl-Predlitz ist nun Katastrophengebiet

Was für die Freiwillige Feuerwehr zuerst wie ein mühsamer Routineeinsatz (Tonnen an Erde und Geröll lagen auf der Straße) aussah, entpuppte sich nach einigen Stunden als große Gefahr. „Der Hang ist durch die Niederschläge der letzten Tage und Stunden sehr instabil geworden, daher müssen wir in Predlitz 40 Personen wegen der drohenden Hangrutschung evakuieren“, hieß es aus dem Büro von Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer am späteren Sonntagnachmittag. Später wurden noch weitere Personen im Ortsteil Pirning evakuiert.