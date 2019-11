Venedig zum dritten Mal binnen Tagen überflutet

Venedig will reagieren

Am 26. November soll eine Sonderkommission über die „Probleme Venedigs“ beraten. Dabei soll es auch um ein geplantes Anlegeverbot für große Kreuzfahrtschiffe und das umstrittene Hochwasserschutzsystem gehen, das die Stadt mit schwimmenden Barrieren schützen soll und bereits seit 2003 in Bau ist. Dass dieses noch nicht im Einsatz ist, ärgert auch beim „Krone“-Lokalaugenschein am Samstag in der Lagunenstadt.