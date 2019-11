Illegale Zigarettenfabrik in Budapest ausgehoben

Ausländische Arbeiter lebten in der Fabrik

Die Unterkünfte für die in der illegalen Fabrik tätigen ausländischen Arbeiter befanden sich im Inneren der Lagerhalle. Die Betreiber hatten diese von außen versperrt. „Die Fabrikmitarbeiter mussten in der Fabrik leben und arbeiten und konnten das Gebäude nicht verlassen, da die schalldichten, zweckgebauten Räume von den Rädelsführern von außen verschlossen wurden“, werden die Zustände in der Lagerhalle beschrieben.