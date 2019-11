Türkis-Grün schickt 100 Verhandler ins Rennen

Kogler eine Nuance optimistischer

Was die Erfolgschancen angeht, war Kogler derjenige, der eine Nuance optimistischer war. Die „Vermessung“ in den Sondierungen habe ergeben, dass die Positionen in einzelnen Bereichen leichter und in anderen schwerer kompatibel seien, in keinem Feld aber unüberbrückbar erschienen. So gebe es kein Gebiet, wo es „nicht irgendeine Art der Überschneidung geben würde“. Die große Kunst werde darin bestehen, wie man insgesamt einen Kompromiss finde.