Buschbrände bedrohen Millionenmetropole Sydney

Im Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, wüten seit Tagen zahlreiche Feuer. Dabei kamen bisher mindestens drei Menschen ums Leben. Tausende Einwohner wurden in die Flucht getrieben. Mehr als 150 Häuser brannten nieder. Außerdem mussten 600 Schulen in Sydney und in Teilen von New South Wales geschlossen bleiben.