Meister Wals machte Götzis schon im Greco platt

Der Finalgegner heißt wie in den vergangenen drei Jahren KSK Klaus. Der drehte sein Halbfinale nach dem 26:30 in Inzing im Heimduell mit 31:24 noch knapp zu seinen Gunsten, stieg mit gesamt 57:54 auf. „Insgeheim hab ich damit gerechnet. Ich erwarte einen engen Kampf. Klaus ist ein unangenehmer Gegner, hat starke Georgier und seine Vorzüge speziell im Freistil“, urteilt Außerleitner. Der erste Titelfight steigt am 30. November auswärts, am 7. Dezember steht dann in der Walserfeldhalle die Perfektion auf dem Programm.