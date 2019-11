Der Winter sagt schon einmal Hallo

Frostig und feucht in der Nacht auf Mittwoch

Zwar kalt, aber strahlend blau ist es heute, Sonntag. Vor allem oberhalb von 600 Meter wartet Kaiserwetter. Frostig und feucht wird es dann in der Nacht auf Mittwoch. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 800 Meter. Da kann man sich dann auch am Hochficht wieder über Nachschub von oben freuen. „Es hat am Samstag bis am Vormittag hinein geschneit, wirklich liegen bleiben wird der Schnee aber nicht. Auf unsere Vorbereitungen für die Wintersaison, hat das keinen Einfluss“, erklärt Martin Lauß, Betriebsleiter am Hochficht.