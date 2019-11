Globasnitz: Statt Mittagssirene gab es Küchenbrand

Auch in Globasnitz heulen am Samstag zu Mittag die Sirenen. Diesmal mussten die Feuerwehrmänner aber auf ihr Mittagessen verzichten und ausrücken. In einem Einfamilienhaus war es in der Küche vermutlich zu einem Fettbrand gekommen. „Wir bekommen den Einsatz ja alle auf unsere Handys. Deshalb wissen wir sofort, dass es ein Einsatz ist“, erklärt Feuerwehrkommandant Werner Gorenschek von Globasnitz.