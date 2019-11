Vignettenpflicht auf der Stadtautobahn soll fallen

Salzburgs Freiheitliche haben es sich anders überlegt. Zwar sind sie weiterhin für die Mautbefreiung, nun allerdings auf einer kürzeren Strecke, als es die ÖVP in ihrem Antrag fordert. Der Grund: Schätzungen zufolge reiße die Vignettenbefreiung ein 30 bis 40 Millionen-Loch in das Budget der Asfinag. Gegenvorschlag von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker: Eine Mautbefreiung auf den ersten zehn Kilometern ab der Staatsgrenze. Als Pilotprojekt in der Umsetzung solle Kufstein dienen.