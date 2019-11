Voves bleibt bei Neuwahl-Kritik an Schützenhöfer

Kein Deut von Brief abgerückt

Das wiederum hat Wahlkämpfer Michael Schickhofer keine Ruhe gelassen, er hat ein Gespräch mit seinem Vorgänger im Amt geführt und dieser hätte relativiert: Ein „Gespräch unter Erwachsenen“ sei es gewesen, trotzdem sei Voves inhaltlich bei den Vorwürfen geblieben. Keinen Deut rückt er vom Brief ab, das hat er Schützenhöfer auch vermittelt, so Schickhofer. Und das Thema Freundschaft? „Über die emotionale Ebene wurde nicht geredet.“