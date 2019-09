„Enttäuschter“ Voves rechnet mit Nachfolger ab

Voves rät SPÖ von Koalition mit ÖVP ab

Und setzt noch nach: „Mit diesem Koalitionsbruch hast Du in den Köpfen der Wählerinnen und Wähler das steirische Miteinander aufgekündigt, und dieses lässt sich nun auch nicht mehr glaubwürdig fortsetzen.“ Daher kann der ehemalige SPÖ-Vorsitzende seiner Partei, „die 2015 so viel politische Größe gezeigt hat“, nicht mehr empfehlen, in eine Koalition mit der ÖVP einzutreten, „denn eine solche hätte in der Bevölkerung keine Akzeptanz mehr“.