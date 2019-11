Die 380er-Frage: Haslauer spricht mit Kurz

Haslauer hat am Montag in dieser Causa mit Sebastian Kurz gesprochen, der seine Bereitschaft zur Gesetzesänderung signalisierte. Viele Gemeinden haben beschlossen, Verbund-Gelder zu nehmen. Für diejenigen, die abgelehnt haben, endet die Bedenkzeit am 15. Dezember 2020. Auf die vielen Enteignungen aber hat das keinerlei Einfluss.