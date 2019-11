Trump verliert Republikaner-Hochburg Kentucky

Deutungsversuche der Republikaner

Dem 45. Präsident der USA misslang, die Gouverneurswahl zu einem Votum gegen die in Kentucky unbeliebten Amtsenthebungs-Ermittlungen umzufunktionieren. Vertreter der Republikaner wiesen aber bereits in der Stunde der Niederlage darauf hin, dass sich bei den zeitgleichen Wahlen anderer Spitzenposten durchgehend Republikaner durchsetzten. Zudem unterscheide sich Beshear deutlich vom demokratischen Establishment in Washington. Tatsächlich vermied der Sohn von Ex-Gouverneur Steve Beshear (2007-2015) offene Kritik an Trump und hielt sich auch in der Frage eines Amtsenthebungsverfahrens bedeckt.