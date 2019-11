Salzburg mit 5:1 bei Napoli voll auf Aufstiegskurs

Dank Nicolas Seiwald (13.), Luis Phelipe (28.), David Affengruber (42.), Luka Sucic (53./Elfer) und Benjamin Sesko (74.) sorgten die Gäste auch ohne den angeschlagenen Stürmer Karim Adeyemi für klare Verhältnisse. Das einzige Tor der Hausherren fiel in der 69. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4 durch Gianluca Gaetano. In der Nachspielzeit sah Napolis Davide Costanzo noch Gelb-Rot (92.). Salzburg übernahm somit vor den letzten beiden Gruppen-Partien die Tabellenführung - weil die Altersgenossen von Liverpool daheim gegen Genk mit 0:1 verloren. Den entscheidenden Treffer erzielte dabei Sam Krawczyk erst in der 93. Minute. Dadurch liegen Salzburg, Liverpool und auch Genk mit sieben Zählern nach Punkten gleichauf. Napoli ist mit einem Punkt abgeschlagenes Schlusslicht.