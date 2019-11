So machen Sie Ihr Smartphone wieder schneller

In der Zwischenablage des Smartphones sammeln sich etwa durch das Kopieren von Bildern und Links ebenfalls Datenmengen an. Wer diese für mehr Speicherplatz löschen will, öffnet ein beliebiges Textfeld (SMS, WhatsApp etc.). Bei Samsung-Handys muss der Finger im Textfeld länger gedrückt werden, bis sich das Kontextmenü öffnet. Alternativ funktioniert bei Android-Geräten ein langes Drücken des Zahnradsymbols. Nutzer können nun ausgewählte Elemente oder den gesamten Ordner entfernen.