Schüler grölten nach KZ-Besuch Nazi-Lieder

Das rigorose Vorgehen der Schulleitung wurde von der Politik gelobt. Kultusminister Alexander Lorz von der CDU teilte am Montagabend mit: „Hetzerische Lieder und Beleidigungen sind kein Kavaliersdelikt. Den Jugendlichen muss deutlich vor Augen geführt werden, dass wir so etwas in unserem Land nicht dulden.“