Schwester von Ex-IS-Chef Baghdadi verhaftet

Die Schwester des getöteten IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi befindet sich seit Montagabend in türkischem Gewahrsam. Einem hochrangigen türkischen Militärvertreter zufolge wurde Rasmiya Awad im Norden Syriens gefangen genommen, man erhoffe sich nun, von der Frau „eine Menge an Erkenntnissen über die inneren Abläufe des IS zu gewinnen“.