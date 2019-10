Baghdadi-Spitzel lieferte entscheidende Hinweise

Detailkenntnisse entscheidende Hilfe für US-Soldaten

Die Detailkenntnisse des Spions über Baghdadis Versteck seien für den Einsatz der US-Spezialkräfte von entscheidender Bedeutung gewesen, sagten die Regierungsinsider der „Washington Post“. Der Spitzel war demnach sogar an der Beaufsichtigung von Bauarbeiten an dem Anwesen beteiligt gewesen. Der Spion genoss dem Bericht zufolge derart hohes Vertrauen im inneren Führungszirkel des IS, dass er manchmal sogar Angehörige Baghdadis begleitete, wenn sie medizinische Betreuung brauchten.