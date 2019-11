Wahre Lügen, fremde Heimat und frühe Pionierinnen

Authentische Dramen

Am Start steht „The Farewell“ der Chinesin Lulu Wang, die eine Familie und eine „wahre Lüge“ erzählt. Andere Filme streifen das Horrorgenre, porträtieren fremde Heimaten oder bringen Feminismus und Humor zusammen. Der Abschlussabend widmet sich Louise Kolm-Fleck, Pionierin und Gründerin der „Ersten österreichischen Filmindustrie“ um 1910. Das Filmarchiv Austria sichtete, restaurierte und sicherte erstmals ihre Hinterlassenschaft, die aus rund 100 Filmen besteht. Am Freitag (15.11.) präsentiert man bei Frau.Macht.Film ab 18 Uhr ihren Film „Frauenarzt Dr. Schäfer“, ein authentisches Drama rund um Schwangerschaftsabbrüche und Lebenswirklichkeit von Frauen in den 1920er Jahren. Der Stummfilm wird von Livemusik begleitet.