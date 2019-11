Darauf legt Kate bei der Erziehung großen Wert

Auch wenn Prinz George einmal in die Fußstapfen seiner Uroma, seines Opas und seines Papas treten und den britischen Thron besteigen wird, daheim bei William und Kate geht es gar nicht so königlich zu. Wie ein Insider der „Daily Mail“ nun verriet, sei die Herzogin sehr darauf bedacht, ihre drei Kinder so bodenständig wie möglich zu erziehen.