In Deutschland herrscht Aufregung um das neue Christkind des Nürnberger Christkindelmarktes. So wie jedes Jahr wurde auch diesmal ein Christkind gewählt, gewonnen hat die gebürtige Nürnbergerin Benigna Munsi, 17 Jahre alt und Tochter einer Deutschen und eines Inders. Die Wahl wurde in sozialen Medien bald von rassistischen Kommentaren - allen voran von der AfD - überschattet. Was darauf folgte, war breite Unterstützung für die Schülerin, die am Sonntag im Nürnberger Rathaus auch selbst Stellung bezog und cool konterte: „Dem bisschen Hass steht eine Welle der vielen aus Liebe und Solidarität gegenüber.“