Istanbul: Bus rast in Haltestelle, Fahrer flüchtet

In der türkischen Millionenmetropole Istanbul ist ein Bus in eine Haltestelle gerast - mindestens zwölf Menschen wurden dabei verletzt. Der Vorfall ereignete sich im zentralen Stadtteil Besiktas. Nachdem der Bus zum Stehen kam, sei der Fahrer ausgestiegen und habe eine weitere Person mit einem Messer verletzt, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Sonntag.