Vietnamesin soll SMS aus Todes-Lkw geschickt haben

Nachricht vier Stunden vor Entdeckung der Leichen geschickt

Die Nachricht der jungen Frau kam um 4.28 Uhr morgens bei ihrer Familie in Vietnam an - da war es in Großbritannien 22.28 Uhr, berichtet die britische Zeitung. Das war nur vier Stunden, bevor die Toten in dem Container entdeckt worden waren. „Es tut mir leid, Mama. Meine Reise ins Ausland ist nicht gelungen. Mama, ich liebe dich so sehr! Ich sterbe, weil ich keine Luft mehr bekomme“, schrieb Pham Thi Tra My. Seitdem war die 26-Jährige nicht mehr am Handy aktiv.