Allein Hughes´ Soloritt war Eintrittsgeld wert

So legten die spielfreudigen Bulls im Startdrittel ein 3:0 vor, blieben weiter am Drücker. Innsbruck war hilflos, nahm immer mehr Strafen. Allein den Ticketpreis wert: Der Soloritt von Dauer-Scorer Hughes durchs Angriffsdrittel - alle Tiroler samt Tor umkurvt und per Bauerntrick zum 4:0! „Die Gegner schauen viel auf Tom Raffl, da bin ich gefahren, wollte passen, bin gefahren - und dann war das Tor frei“, schilderte Hughes, der insgesamt vier Punkte anschrieb, seinen Husarenritt.