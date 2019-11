WKO-Präsident Mahrer lädt zum Konjunkturgipfel

Mahrer: „Wir können und wollen nicht zuwarten - jetzt müssen wir festlegen, was die Wirtschaft braucht, damit sie in Schwung bleibt. Unser Außenhandel mit Deutschland ist viereinhalb mal so groß wie mit unserer Nummer zwei, nämlich den USA. Am Ende des Konjunkturgipfels wollen wir ein Paket definieren, das die neue Regierung umsetzen sollte.“